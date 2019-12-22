بالفيديو.. متظاهرو التحرير يرفضون ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة

2019/12/22 | 22:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم الأحد، رفضهم لمرشح تحالف البناء، لرئاسة الحكومة المؤقتة، وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، قصي السهيل.ودعا المتظاهرون بحسب فيديو حصلت عليه "كلكامش برس"، إلى الخروج لساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات للتعبير عن رفض الشعب للسهيل وغيره من مرشحي الأحزاب.

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