2019/12/22 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

ذكر مواطنين في البصرة، مساء الاحد، عن عودة افتتاح الشارع التجاري وسط المحافظة بعد قطعه من قبل المتظاهرين.

وقال حامد علي من سكنة منطقة

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