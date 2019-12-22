2019/12/22 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تحتمل موجة نزوح جديدة في حال استمرت الهجمات بمحافظة إدلب، مشيرا إلى أن وفدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: وفد تركي يزور موسكو غدا لبحث الوضع في إدلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: وفد تركي يزور موسكو غدا لبحث الوضع في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).