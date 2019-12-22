نائب عن سائرون تعلق على تأخير حسم مرشح رئاسة الوزراء: هناك من يريد استمرار المحاصصة ونهب الدولة

2019/12/22 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علقت النائب عن تحالف سائرون، إيناس ناجي كاظم المكصوصي، الأحد (22 كانون الأول 2019) على تأخير حسم مرشح رئاسة الوزراء، فيما بينت أن كتلاً سياسية لا تريد إنهاء المحاصصة.

وقالت المكصوصي، في بيان، إن "اوضاع العراق الراهنة بات من الصعب السكوت عليها، ومطالب الشعب والمرجعية واضحة، ونستغرب كل هذا التأخير في حسم موضوع رئاسة الوزراء و التعطيل في تلبية المطالب المشروعة للمواطن و تعطيل عمل مؤسسات الدولة ".

ورأت أن "الأغلبية من أبناء الوطن قالوا كلمتهم (لا للحزبيةِ، لا للمحسوبيةِ، لا للطائفيةِ) لكن بعضْ الساسة صامتون في حينَ أن العراق في مفترق طرقْ وذلك لان بعضهم لا يريدون انهاء المحاصصة المتمثلة ببعضِ الأحزاب السياسية لهذا النظام والتي تخدم مصالحهم وتسمح لبعضهم من نهب اموال الدولة"، مبينة "حيث انهم لا ينظرون بعين المسؤولية لكل ما يحدث في البلاد من تعطيل للدوام وعمل مؤسسات الدولة، وحتى انهم لا يعيرون اي اهمية لدماء الشهداء والجرحى التي سالت من أجل الإصلاح".

وتساءلت: "ألم يحن الوقت لإيقاف نزيف الدم و قتل الطائفية و القضاء على الفساد".

ونبهت إلى أن "نظام المحاصصة الحزبية هو السبب الرئيسي في منع قيام عملية تنمية وطنية شاملة وبالتالي فإن غياب التنمية فتح الباب واسعاً أمام تراكم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و سمحَ لبعضْ السياسيين بسرقة اموال الدولة بطرق مختلفة، وأغلقَ الباب أمام تنفيذ برامج إصلاحية، تخص الحياة المعاشية و التعليمية و الصحية و الخدمية للمواطن" .

وأعرب النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأحد (22 كانون الأول 2019) عن رفض تحالفه ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، فيما أكد أن المجرب لا يجرب وسيكون لنا حديث آخر في اشارة منه لتحرك سياسي مرتقب.

وقال فاخر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "سائرون يرفض ترشيح أي شخصية متحزبة وصوتنا مع صوت الجماهير في ساحات التظاهر"، لافتا الى ان "كتلته سلمت رئيس الجمهورية كتابا رسميا يخول الشعب في اختيار الرئيس البديل".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء يجب ان يكون مستقلا بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية غير مجرب يتفق مع رؤية الشارع والمرجعية الدينية".

ونبه الى ان "الانباء التي تحدثت عن تكليف السهيل بشكل رسمي ان صحت فهو التفاف على مطالب المتظاهرين، وسيكون لنا حديث اخر"، مؤكدا انه "لا بديل عن الشخصية المستقلة".

وبين ان "الشعب لن يوافق على اختيار السهيل باعتباره متحزب ومجرب".

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