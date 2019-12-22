السهيل لواع : البناء أرسل كتاب ترشيحي لرئاسة الجمهورية

2019/12/22 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل عن إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية.

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