انتهاء العملية العسكرية في وادي حوراغربي الانبار

2019/12/22 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، اليوم الاحد ، عن انتهاء العمليات العسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به من خلايا عصابات داعش الارهابية.

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