الجيش العراقي يعلن انتهاء تطهير غرب الأنبار من

2019/12/22 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي انتهاء عملياته العسكرية لتطهير منطقة غرب الأنبار من عصابات "داعش" الإرهابية....

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