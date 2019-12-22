لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بالسوبر

2019/12/22 | 22:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي، عقب فوزه على يوفنتوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود، مساء اليوم الأحد.أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو في الدقائق 17 و73 و94، فيما سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس بالدقيقة 45.

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