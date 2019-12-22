محمد الداهي - مَرَحُ الزَّرع

2019/12/22 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي نظم نادي اللسانيات ووحدة تكوين الدكتوراه اللسانيات وقضايا اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ندوة في موضوع البحث اللساني وقضايا المصطلح لكريما للدكتور محمد حساوي وذلك يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019 .وإقرارا لما له من فضل علي وعلى أندادي ادليت بالشهادة الآتية في حقه مستحضرا طريقته في التدريس كما عاينتها وأنا طالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة القاضي عياض بمراكس.عندما د......

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