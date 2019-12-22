أفنان القاسم - الخليج يكره المملكة 1

2019/12/22 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم شهدت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تصاعدًا غير مسبوق في الفترة الماضية، كان آخر مظاهره احتفاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمشاركة دولته في معرض إكسبو الدولي 2020 المقررة إقامته في الإمارات.الترحيب والاحتفاء الإسرائيليان بخطوات الإمارات نحوها ترافقا مع دعوة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في مارس المنصرم إلى االانفتاح العربي على إسرائيل، ونقلت صحيفة ذا ناشينال التي تصدر من أبوظبي عن......

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