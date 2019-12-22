مؤيد عبد الستار - حكومة الفساد أسيرة المنطقة الخضراء

2019/12/22 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار منذ عدة أسابيع يحتجز المتظاهرون سلطة الفساد في المنطقة الخضراء ، فـرغم المطالبة الجماهيرية الواسعة برحيل الفاسدين الا انهم ما زالوا يتربعون على عروشهم الخاوية ويتمسكون حتى آخر نفس بكراسيهم المهزوزة على أمل أن ينال التعب والبرد والمطر من المواطنين الابطال فيتركونهم وشأنهم يسرقون ما يقع تحت ايديهم من ثروات او ما بقي من فتاة الخزينة العراقية التي اثخنوها بالديون وسرقة مليارات الدولارات دون أي إنجاز......

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