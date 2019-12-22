"كان يحتقر الإقطاعيين".. كاتب عراقي يرد على تغريدة جنبلاط عن الناشط صفاء السراي

2019/12/22 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الكاتب العراقي سنان أنطوان على تغريدة وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، عن الناشط صفاء السراي الذي قتل بقنبلة غاز أصابت رأسه في أكتوبر الماضي.

وقال أنطوان إن النص الذي ذكره جنبلاط في التغريدة مترجم من العربية أصلا وكان قد كتبه في مقالة باللغة الإنكليزية ونشرها عن صفاء السراي "الذي كان يحتقر الإقطاعيين والساسة الفاسدين.



اذكر المصدر على الأقل!".

وكان جنبلاط قد قال في تغريدة "إن الشهداء لا يذهبون إلى الجنة، إنهم يتجولون في الكتب السماوية، كل على طريقته الخاصة، كطائر أو نجمة أو سحابة.



إنهم يظهرون لنا كل يوم ويبكون علينا، نحن الذين ما زلنا في الجحيم الذي حاولوا إطفائه بدمائهم.



#صفاء السراي".

وخرج العراقيون في الأول من أكتوبر الماضي في تظاهرات غاضبة ضد السلطة الحاكمة، وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون العراقيون 460 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

وتوسعت مطالب المتظاهرين العراقيين إلى الدعوة لرحيل الطبقة السياسية عن الحكم، وطرد النفوذ الإيراني المتمثل بقيادات سياسية تدين بالولاء لطهران.



حيث يتهم المتظاهرون المليشيات التابعة لإيران بقمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين بالقتل والاختطاف.

ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات ضد نظام خامنئي والحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سيماني الذي أجرى زيارات مكثفة لبغداد من أجل دعم بقاء الشخصيات الموالية لإيران في السلطة.

وفي ذات الوقت خرج اللبنانيون في تظاهرات شعبية عارمة وصفت بأنها "عابرة للطوائف" تطالب بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية عن الحكم.



وواجه مناصرون لحزب الله وحركة أمل المتظاهرين بأعمال عنف واعتداءات.

ويعترض اللبنانيون على النفوذ الذي يتمتع به حزب الله الموالي لإيران في الحكومة اللبنانية، ودوره في الصراع السوري وغيره من الأنشطة التي يقوم بها في الداخل والخارج، حيث يقول معارضون إنها تضر بالمصالح الوطنية للبنان.

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