(وثیقة) .. صالح:

2019/12/22 | 22:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثائق صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية، الاحد، طلب الرئيس برهم صالح تسمية الكتلة الاكبر من قبل البرلمان لأجل اختيار مرشحها لمنصب رئيس الوزراء....

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