2019/12/22 | 23:00 - المصدر: الرياضة الان

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري مهند علي يوقع على عقد توكيل لوكيل الاعمال الايطالي كريستيان تمهيداً لانتقاله لنادٍ آخر) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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