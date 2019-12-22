“لا تندك بينة ياسهيل”.. متظاهرو ساحة التحرير يتحدون مرشح “البناء” لرئاسة الوزراء: فديو

2019/12/22 | 23:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق جدد متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد ،اليوم الاحد، رفضهم لترشيح قصي السهيل رئيساً للوزراء.ويعتبر السهيل المرشح الرسمي لتحالف البناء، الذي يضم قيادات سياسية كبيرة على راسهم نوري المالكي وهادي العامري ومحمد الحلبوسي.الفديو:

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