الكعبي: اي مرشح لا يمثل ارادة الشعب فلن يكون مقبولاً حتى لو تقدم من جميع الكتل

2019/12/22 | 23:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، ان رضا الجماهير هو الاساس في تسمية رئيس الوزراء القادم، مبينا ان اي مرشح لا يمثل ارادة الشعب فلن يكون...

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