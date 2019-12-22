لماذا حذف الصدر تغريدته بشان

2019/12/22 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد لا يزال الجدل محتدما في العراق حول تدخلات إيرانية أو تفاهمات بين الكتل السياسية حول مرشح كتلة البناء قصي السهيل لمنصب رئاسة الحكومة.وما زاد من تخوفات الناشطين والمتظاهرين حول ما يجري خلف الكواليس، أن زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر حذف تغريدة عن السهيل دعا فيها كتلة البناء بقيادة هادي العامري إلى "حقن الدماء".وقال الصدر في تغريدته المحذوفة التي نشرها السبت " أيها الأخوة في كتلة البناء..أيها الأخ قصي السهيل..احقنوا الدم العراقي..واحترموا أوامر المرجعية..واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خبر لنا ولكم وللعراق اجمع"، واختتمها بهاشتاق (#الشعب_هو_الكتلة_الاكبر).لكن كتلة سائرون وعلى لسان البرلماني جواد الموسوي، نفى في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ما يتردد من تكهنات عن الوصول إلى تفاهمات مع الكتل السياسية الأخرى أو حتى ضغوط مورست عليهم للقبول بالسهيل لتولي منصب رئيس الحكومة.

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