2019/12/22 | 23:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أغلق محتجون في الناصرية مساء اليوم الاحد التقاطعات الرئيسية والجسور وسط الناصرية كرد فعل لترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق للجسور والتقاطعات الرئيسية في الناصرية احتجاجا على ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق للجسور والتقاطعات الرئيسية في الناصرية احتجاجا على ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).