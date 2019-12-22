مقتل زعيم تنظيم

2019/12/22 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

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قتل أبو خديجة الأردني قائد تنظيم “حراس الدين” الارهابي، اليوم الاحد، باستخدام طائرة مسيرة “درون” تابعة لقوات التحالف الدولي في بلدة ترمانين

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