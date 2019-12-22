السهيل: البناء ارسل كتاب ترشيحي الى رئاسة الجمهورية

2019/12/22 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومرشح رئاسة الوزراء، قصي السهيل، اليوم الاحد، عن إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية.

وقال

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