محتجون يقطعون جسر الديوانية - النجف

2019/12/22 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاحد، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا شمال شرق المحافظة

وقال المصدر ان "الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا تجددت بعد هدوء نسبي استمر ساعات ".

واوضح المصدر، ان &quo

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، عن احباط محاولة تسلل لتنظيم داعش في قاطع شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" عناصر مسلحة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى نقاط الجيش في حاوي ام الكرامي في اقصى ش

بغداد اليوم _ البصرة

أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، توضيحاً على خلفية الانباء التي تحدثت عن استهداف مسكن قائدها الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، بهجوم إرهابي.

ونفت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "ما تناقلت

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