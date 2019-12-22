الحلبوسي وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة

2019/12/22 | 23:16 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحثَ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس الأحد، حلول الأزمة الحالية وتشكيل الحكومة، اضافة الى تعديل القوانين وخاصة قانون الانتخابات.

وذكر بيان المكتب الاعلامي لبارزاني، تلقته «الصباح»، أن «بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».

واضاف البيان أنه جرى «خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، تم بحث الأوضاع السياسية، والمستجدات والمتغيرات الأخيرة في العملية السياسية العراقية، كما جرى تبادل الآراء حول سبل إيجاد حلول للأزمة الحالية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة».

وتابع البيان «كما تم خلال اللقاء، بحث ملف تعديلات القوانين في البرلمان الاتحادي، وخاصة قانون الانتخابات الجديد، وأكد الجانبان ضرورة أن يصب أي تغيير في صالح الوطن والمواطنين».



ولفت الى انه «وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام».

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