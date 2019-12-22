العبادي يعلق بشأن الكتلة الاكبر

2019/12/22 | 23:20 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- قال رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ان من تناسى “الكتلة الاكبر” بالامس اصبح يتصارع عليها الان، بعد تقديم تحالف البناء قصي السهيل مرشحا لرئاسة الحكومة القادمة.وذكر العبادي في تغريدة له على تويتر، ان من تناسى “الكتلة الاكبر” بالامس يتصارع عليها اليوم!!“، مضيفا ان “الدولة لا تبنى بتوافقات المصالح..الدولة تبنى بالقانون والمسؤولية”....

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