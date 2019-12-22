الحزب الديمقراطي يكشف موقفه من إعلان البناء ككتلة أكبر وقراره من قانون الانتخابات

2019/12/22 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو الحزب الديمقراطي، عماد باجلان، موقف الحزب من إعلان البناء ككتلة أكبر وقراره من قانون الانتخابات.

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