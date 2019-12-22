برهم‭ ‬صالح‭ ‬يضع‭ ‬الطلبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬حول‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬

2019/12/22 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التظاهرات‭ ‬تستعيد‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ..‬اضرابات‭ ‬وتعطيل‭ ‬مدارس‭ ‬وقطع‭ ‬جسور‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬كتابا‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬تحديد‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ارسلت‭ ‬تفسيرها‭ ‬للكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬امس‭ .‬ووضح‭ ‬صالح‭ ‬في‭ […]

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