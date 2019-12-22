2019/12/22 | 23:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التظاهرات تستعيد قوتها في بغداد والجنوب ..
اضرابات وتعطيل مدارس وقطع جسور بغداد – عبدالحسين غزال وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتابا الى رئيس مجلس النواب يطلب منه تحديد الكتلة الاكبر التي من حقها تسمية رئيس الحكومة المقبلة ، بالرغم من ان المحكمة الاتحادية ارسلت تفسيرها للكتلة الاكبر امس .
ووضح صالح في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يضع الطلبات الثلاثة حول الكتلة الأكبر أمام البرلمان العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اضرابات وتعطيل مدارس وقطع جسور بغداد – عبدالحسين غزال وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتابا الى رئيس مجلس النواب يطلب منه تحديد الكتلة الاكبر التي من حقها تسمية رئيس الحكومة المقبلة ، بالرغم من ان المحكمة الاتحادية ارسلت تفسيرها للكتلة الاكبر امس .
ووضح صالح في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يضع الطلبات الثلاثة حول الكتلة الأكبر أمام البرلمان العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يضع الطلبات الثلاثة حول الكتلة الأكبر أمام البرلمان العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).