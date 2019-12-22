الأحداث لم تبدأ بعد

2019/12/22 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حدثَ‭ ‬الاختلاف‭ ‬حول‭ ‬الكتلة‭ ‬الاكبر‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬حلاً‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬مطاطية‭ ‬رخوة‭ ‬قابلة‭ ‬للتشكيل‭ ‬الهوائي،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬لاتعرفها‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دستور‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭.‬ المعضلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سياسية‭ ‬تشبه‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬التطابق‭ ‬الحرفي‭ ‬مع‭ ‬المثل‭ ‬القائل‭ ‬(تريد‭ ‬أرنباً‭ ‬خذ‭ ‬أرنباً،‭ ‬تريد‭ ‬غزالاً‭ […]

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