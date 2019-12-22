فرار جماعي من معرة النعمان وقوات الأسد توسع سيطرتها في إدلب

2019/12/22 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان استعادت‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬الاحد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ ودفعت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الكثيفة‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬الى‭ ‬النزوح،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬سبعة‭ ‬منهم‭ ‬قتلوا‭ […]

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