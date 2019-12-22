2019/12/22 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظة الديوانية التي تتمتع بالعديد من المنشآت الحيوية والتي تعد من الأفضل والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وعلى الرغم من خطوطها الإنتاجية المتعددة إلا أن كل ما تنتجه يبقى متكدسا في مخازنها من دون تسويق بسبب غزو السوق المحلية بالمستورد وضعف السياسات الاقتصادية الناجحة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزو المنتجات المستوردة يتسبب بتكدس الإنتاج المحلي بالديوانية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزو المنتجات المستوردة يتسبب بتكدس الإنتاج المحلي بالديوانية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).