الكربولي مشككا بورقة ترشيح السهيل: تواقيع رئاسية متعددة كُتبت بقلم واحد وخط واحد

2019/12/22 | 23:40 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الاخبارية:شكك النائب محمد الكربولي بورقة ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان الورقة كتبت بتواقيع رئاسية متعددة و بقلم واحد وخط واحد.وقال الكربولي...

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