2019/12/22 | 23:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكانية الاتفاق السياسي بالقبول بترشيح قُصي السهيل لرئاسة الحكومة .الربيعي بينَ بحسب بيان ان موقف سائرون واحد ولن يتغير سواء كان المرشح السهيل او غيره ولن نقبل بمرشح حزبي ، مضيفاً ان هكذا طرح بالإصرار على ترشيح السهيل يعد ضرباً من الخيال وتجاوز على ارادة المرجعية والجماهير ، مؤكدا ان سائرون لن تقبل بمرشح لا يتوافق مع رغبات وتطلعات المرجعية والمتظاهرين مهما كانت الضغوط داخلياً وحتى خارجياً وان السهيل لا يصلح لهذا المنصب لا الان ولا في مرحلة مقبلة ، داعياً القوى السياسية الى اختيار شخصية كفوءة ومهنية ولَم تنتمي للأحزاب الحاكمة او حتى قريبة منها مما يتيح لها العمل بشفافية عالية بعيدة عن ضغط الأطراف السياسية ولن تكرر اخطاء الماضي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه الان ، محذرا في الوقت ذاته من ان اصرار تحالف البناء على تمرير السهيل سيودي الى مشاكل قد لا تحمد عقباها ويتسبب بإراقة المزيد من الدماء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون :لن نصوت على السهيل رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون :لن نصوت على السهيل رئيسا للوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).