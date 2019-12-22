الصدر يعلق على النزاع السياسي بشان

2019/12/22 | 23:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان" الكتلة الأكثر عددا توافقيا هو بحد ذاته التفافا على الديمقراطية ، وغدرا لارادة الشعب، وانتصارا لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب" ٠واضاف في بيان " ظلمنا نص المادة ٧٦ من الدستور والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة" ٠

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