الكربولي يتساءل: أين القلم الرئاسي الاحمر؟

2019/12/22 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي ،اليوم الاحد، عن القلم الرئاسي الأحمر، وجاء هذا التساؤل بعد كتابة تواقيع رئاسية بقلم واحد وخط واحد على ورقة...

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