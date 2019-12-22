2019/12/22 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تساءل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي ،اليوم الاحد، عن القلم الرئاسي الأحمر، وجاء هذا التساؤل بعد كتابة تواقيع رئاسية بقلم واحد وخط واحد على ورقة...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يتساءل: أين القلم الرئاسي الاحمر؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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