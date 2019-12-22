غدا.. الشرطة باللون الاخضر الكامل امام نظيرة الشباب السعودية

2019/12/22 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عُقد المؤتمر الفني لمباراة الشرطة امام الشباب السعودي في ذهاب دور الربع النهائي من كأس محمد السادس "البطولة العربية للاندية الابطال".

وتقرر ان

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