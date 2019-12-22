2019/12/22 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اربيل

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من معالجة مجموعة من الدواعش في جبل قرة جوغ جنوبي أربيل.

وقال بيان للقوات الأمنية، تلقته "العهد نيوز"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعالج مجموعة من عناصر داعش الارهابي جنوبي اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعالج مجموعة من عناصر داعش الارهابي جنوبي اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).