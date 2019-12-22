2019/12/22 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم
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نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاحد، الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكاني...
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قيادي بسائرون ينفي الاتفاق على ترشيح السهيل: لا يصلح الان ولا في المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاحد، الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكاني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي بسائرون ينفي الاتفاق على ترشيح السهيل: لا يصلح الان ولا في المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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