قيادي بسائرون ينفي الاتفاق على ترشيح السهيل: لا يصلح الان ولا في المرحلة المقبلة

2019/12/22 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاحد، الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكاني...





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