2019/12/22 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفنان الشاب مصطفى العبدلله أن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة أختارته ليكون من ضمن فنانين العالم في حفل فخم يقام في الولايات المتحدة في شهر نسيان المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان عراقي يطرق ابواب العالمية عن طريق اليونسيف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان عراقي يطرق ابواب العالمية عن طريق اليونسيف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).