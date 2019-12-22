المتحدث باسم الصدر يعلق على محاولات القوى السياسية بتفسير الكتلة الأكبر من خلال الأكثر عددا

2019/12/22 | 23:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف جعفر الموسوي، المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، “الكتلة الاكبر” بالالتفاف على الديمقراطي والغدر لإرادة الشعب.وقال الموسوي في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الكتلة الأكثر عددا توافقيا هي بحد ذاتها التفافا على الديمقراطية، وغدرا لارادة الشعب، وانتصارا لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيدا عن حقوق ومصالح الشعب”.واضاف: “وبذلك ظلمنا نص […]

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