السيد السيستاني: فقد السيد الخلخالي خسارة كبيرة🔺️

2019/12/22 | 23:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص برقية تعزية السيد السيستاني “دام ظله”: تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل العالم الجليل سماحة آية الله الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي (قدس سره).إنّ فقد سماحته الذي كرس […]

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