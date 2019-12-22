آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – البلاشفة في فبراير

2019/12/22 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز كان البلاشفة قد فقدوا الكثير من المواقع منذ عام 1914، وكانوا قد تعرضوا مؤخرا للقمع الشديد.يوضح الجدول 6.1، المأخوذ من Istoriya، كيف كانت قوة الحزب في فبراير.(6.1) العدد التقريبي لأعضاء الحزب البلشفي حسب المناطق، في فبراير 1917المنطقة العددبتروغراد 2000موسكو 600الأورال 500ييكاتيرينوسلاف 400نيجني- نوفوغورود 300روستوف أريا 170تفير 150- 120إيفانوفو-......

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