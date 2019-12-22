فريد العليبي - تونس : حكومة مرتقبة .

2019/12/22 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي احتمالات:من المرجح الاعلان عن تكوين الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة وقد يتفق قلب تونس والنهضة في آخر المطاف على تقاسم السلطة وبالتالي تكرار ما جرى خلال انتخاب رياسة مجلس النواب ويبدو أن الحزبين بخوضان مفاوضات للغرض منذ مدة وراء أبواب مغلقة وأن هناك قوى دولية نافذة من حيث تحديد تطورات المشهد السياسي التونسي تدفع بهذا الاتجاه .في تكرار للتوافق السابق بين نداء تونس والنهضة تجنبا لمزيد ت......

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