سامي الذيب - الترحم على الموتى مهما كان دينهم

2019/12/22 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب توفى الدكتور محمد شحرور يوم السبت 21 ديسمبر 2019، رحمه الله وطيب ثراه.فلا تجوز على الميت الا الرحمة، مهما اختلفنا معه في الرأي.وقد فتح هذا الحدث جرحًا عميقًا لدى محبيه في مواجهة الشامتين بموت مفكر كانوا وما زالوا يعتبرونه أب روحي وبر أمان في مجتمع يعاني من القلق على جميع الأصعدة.فهناك ناس اعتبروا مواقف المرحوم محمد شحرور وسيلة لحماية انفسهم أمام الهجوم الكاسح لمن يتهمون الإسلام بأنه سبب ......

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