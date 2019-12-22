تيار الحكمة: الكتلة الأكبر لا تحتاج الى [فتاح فال] او حسم خارجي

2019/12/22 | 23:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقد النائب عن كتلة الحكمة، علي العبودي، تأخر حسم الكتلة الأكبر لتكليف مرشحها لمنصب رئيس الوزراء.

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