احدهما يتحدى الشعب والمرجعية والاخر ينشر الفوضى.. الزبيدي يتحدث عن نزاع بين محورين سياسيين

2019/12/22 | 23:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي باقر الزبيدي، الاحد، وجود محورين رئيسيين احدهما يطرح اسماء مرشحين غير مقنعة لتحدي ارادة الشعب والمرجعية والثاني ينشر الفوضى ويخرج التظاهرات عن سلميتها.

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