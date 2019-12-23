بيان غاضب من معتصمي التحرير: ترشيح السهيل جاء بإملاءات خارجية وستكون لنا الكلمة الحاسمة.. فيديو

2019/12/23 | 00:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر معتصمو ساحة التحرر وسط بغداد، اليوم الاحد، بياناً للرد على ترشيح تحالف البناء لقصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة.وجاء في البيان: ايها الشعب العراقي الثائر ان سلطة الاحزاب لا زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية الرشيدة بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي .واننا بدورنا نحذر […]

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