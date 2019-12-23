2019/12/23 | 00:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 ضحايا من الجنود السوريين بتفجير انتحاري في ريف ادلب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 ضحايا من الجنود السوريين بتفجير انتحاري في ريف ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).