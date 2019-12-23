2019/12/23 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاحد، توقيت جلسته المقرر عقدها غدا الاثنين.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "جلسة يوم غد الاثنين الموافق 23 - 12 - 2019 سيت عقدها في الساعة الخامسة عصرا".

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته، الاربعاء الماضي، جلسته الى يوم غد الاثنين، بعد ان رفض التصويت على تأجيل المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات.

بغداد اليوم - بغداد

نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاحد، الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكانية الاتفاق السياسي بالقبول بترشيح قُصي السهيل لرئاسة الحكومة، مبينا أن السهيل "لا يصلح" لهذا المنصب لا الان ولا

بغداد اليوم ـ بغداد

وصف جعفر الموسوي، المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، "الكتلة الاكبر" بالالتفاف على الديمقراطي والغدر لإرادة الشعب.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكتلة الأكثر عددا ت

بغداد اليوم ـ بغداد

وجه المرجع الديني علي السيستاني، الاحد، تعازيه بوفاة العالم محمد مهدي الموسوي الخلخالي.

وقال المرجع السيستاني في برقية التعزية، "تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل العالم الجليل سماحة آية الله الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يعلن توقيت جلسته المقرر عقدها الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يعلن توقيت جلسته المقرر عقدها الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).