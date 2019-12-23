وفد تركي يزور موسكو لمناقشة موقف انقرة من موجات النزوح المرتقبة

2019/12/23 | 00:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاحد، إن "بلاده لن تحتمل موجة نزوح جديدة في حال استمرت الهجمات بمحافظة إدلب، مشيرا

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