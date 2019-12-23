حزب الله: الفرصة أصبحت حقيقية لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان من الأسوأ

2019/12/23 | 00:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن الفرصة أصبحت حقيقية لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان من الأسوأ، وتكليف الرئيس

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