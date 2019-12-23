كشف تحقيقات مجزرة الناصرية.. وغموض بمصير الشمري

2019/12/23 | 00:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، عن تحقيقات حول مجزرة قتل عشرات المتظاهرين في مدينة الناصرية نهاية الشهر الماضي.وذكر المصدر في تصريح صحفي، ان "التحقيقات بمجزرة الناصرية ترجح تورط الفوج الثاني في اللواء الثاني لقوات الرد السريع باطلاق النار".

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