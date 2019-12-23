حيدر الملا لرئيس الجمهورية: اعلم جيدا حجم الضغط المهول الذي مورس عليك ولكنك كنت جبلا شامخا

2019/12/23 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب السابق حيدر الملا، اليوم الاثنين، لرئيس الجمهورية، برهم صالح، انه اعلم جيدا حجم الضغط المهول الذي مورس عليك ولكنك كنت جبلا شامخا.

وقال الملا في بيان تلقته "الغد برس"، "اخي الكبير وصديقي العزيز دكتور برهم صالح، تعجز الكلمات عن وصف موقفك الوطني الكبير ، اعلم جيدا حجم الضغط المهول الذي مورس عليك ، ولكنك كنت جبلا شامخا كجبال كردستان ونخلة بصرية تعتز بجذورها العراقية".

واضاف "حميت الدستور وكانت بوصلتك سوح التظاهر، وحميت الدم العراقي ، وتصديت للذين أرادوا السلطة علي حساب دماء الأبرياء، اشكرك فخامة الرئيس فموقفك سيسجله التاريخ لم تخيب ظن شعبك بك".

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